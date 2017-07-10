المشهد اليمني الأول/

نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، عملية هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري ، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع المرتزقة في وادي شواق، وادي ملحان، وادي وقز ومعسكر السلان في مديرية المصلوب بالمحافظة.

وأكد المصدر تكبيد مرتزقة العدوان خسائر جسيمة في عديدهم وعتادهم.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا، أمس الأحد، من السيطرة على جبل عنبرة الاستراتيجي والتباب المجاورة له في منطقة حام، بمديرية المتون في المحافظة، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة في العدد والعتاد.

ولقي مصرعه وجرح العشرات من المرتزقة، كما تم تفجير آليتين محملتين بالمرتزقة، واغتنام أسلحة ومعدات في عملية تطهير الجبل والمواقع المحيطة به.

يشار إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذا خلال الأيام الماضية عمليات ناجحة ومباغته لقوى النفاق والمرتزقة في مناطق وقز وملاحة وسداح والسلان ووادي شواق ومحزام بن صبرة بمديرية المصلوب.

وعلى مواقع مرتزقة العدوان في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف وأحرزوا تقدما في جبهة الجوف مكبدين المنافقين والمرتزقة خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات