المشهد اليمني الأول/

بارك المجلس السياسي الأعلى، للعراق الشقيق حكومة وشعبا إعلان النصر على داعش، التنظيم الإجرامي الذي عاث في الأرض واهلك الحرث والنسل.

وقال المجلس السياسي الأعلى ” إننا في الجمهورية اليمنية نؤكد أن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا تلاحم الشعب مع الجيش، في إرادة واحدة لاستئصال ما يسمى بتنظيم الدولة داعش، الذي خدم دول الهيمنة والاستكبار ومشاريعها في المنطقة”.

وأضاف” نؤكد للعالم وفي مقدمتهم شعبنا اليمني أن الجيش واللجان الشعبية يسطرون كل يوم أروع الانتصارات، وهم يواجهون نفس المشروع الإجرامي بل إن تميزهم يتمثل في المواجهة المباشرة مع داعش الكبرى السعودية التي تقود العدوان ضد اليمن”.

وأختتم ” إن نصر الله قادم، وسيأتي اليوم الذي نعلن فيه بكل فخر واعتزاز النصر اليمني المؤزر ضد الفكر القاعدي الدعشي ومنابعه وداعميه واجتثاثه من اليمن والمنطقة لتتكامل الانتصارات العظيمة التي قدمت من أجلها شعوبنا أعظم التضحيات”.

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