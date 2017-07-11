الرئيسية الأخبار المحلية شاهد التحركات الإماراتية والسعودية بغطاء أمريكي لتوسيع تواجدها في البحر الأحمر والجزر... الأخبار المحلية شاهد التحركات الإماراتية والسعودية بغطاء أمريكي لتوسيع تواجدها في البحر الأحمر والجزر اليمنية 11/07/2017 314 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد رفض المحكمة البريطانية العليا دعوى لناشطين بوقف تصديرِ الأسلحة للسعودية الإمارات تطوّق باب المندب بقواعد عسكرية شاهد في خرق واضح لقوانين الملاحة الدولية بوارج العدوان تحتجز ناقلة المازوت التابعة لمحطة كهرباء الحديدة عدن: عشرات الجنود يقطعون الطريق البحري لخور مكسر شاهد استهداف العدوان السعودي للمنازل والمدارس والمستشفيات في شبوة المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات