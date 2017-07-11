الرئيسية الأخبار المحلية شاهد في خرق واضح لقوانين الملاحة الدولية بوارج العدوان تحتجز ناقلة المازوت... الأخبار المحلية شاهد في خرق واضح لقوانين الملاحة الدولية بوارج العدوان تحتجز ناقلة المازوت التابعة لمحطة كهرباء الحديدة 11/07/2017 243 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد رفض المحكمة البريطانية العليا دعوى لناشطين بوقف تصديرِ الأسلحة للسعودية الإمارات تطوّق باب المندب بقواعد عسكرية عدن: عشرات الجنود يقطعون الطريق البحري لخور مكسر شاهد التحركات الإماراتية والسعودية بغطاء أمريكي لتوسيع تواجدها في البحر الأحمر والجزر اليمنية شاهد استهداف العدوان السعودي للمنازل والمدارس والمستشفيات في شبوة المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات