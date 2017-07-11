المشهد اليمني الأول/

عاود العشرات من الجنود احتجاجاتهم للمطالبة بإعادتهم لأعمالهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأفادت مصادر محلية بالمحافظة ، أمس الاثنين، بأن الجنود قطعوا الطريق البحري الواصل إلى خور مكسر بعدن، وأغلقوه في وجه الحركة المرورية كلياً، للضغط على حكومة الفار هادي لدفع مستحقاتهم المتراكمة، وإعادتهم إلى أعمالهم.

وتشهد عدن باستمرار مظاهرات لمحتجين من المتقاعدين وموظفي القطاع العام بما فيهم العسكريين الذين يشكون عدم إيفاء حكومة هادي بالتزاماتها ووعودها بدفع رواتبهم العالقة منذ عدة أشهر، وتحسين وضعهم المعيشي.

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