المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، في عمليتين هجوميتين للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة في أطراف مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري ، أن عدد من منافقي العدوان لاقوا مصارعهم وجرح عدد آخرون خلال عملية هجومية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة في مناطق المنارة وشعب الجرجور بنهم.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية أخرى استهدفت مواقع المرتزقة باتجاه منطقة العقران في نهم، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكانت قوات من الجيش واللجان الشعبية قد شنت، الخميس الماضي، هجوما على مواقع المرتزقة في منطقة حريب نهم ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم وإحراق آلية، كما نفذت المدفعية قصفا مركزا استهدف تعزيزات المرتزقة في وادي نملة بحريب نهم.

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