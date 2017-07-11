المشهد اليمني الأول/

كسر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة لحج، وأعطبت آليه عسكرية لهم في محافظة شبوة، فيما دكت المدفعية مواقعهم في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري ، بأن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية كسروا محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي باتجاه التبة الحمراء في منطقة كرش بمحافظة لحج.

وفي محافظة شبوة أعطبت وحدات الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعا للمرتزقة في مديرية الصلو محققة إصابات مباشرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت، أمس الاثنين، تجمعا لمرتزقة العدوان في منطقة كرش بلحج، كما تم استهداف مرابض مدفعية المرتزقة في مديرية الصلو بتعز.

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