المشهد اليمني الأول/

كسر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، 4 محاولات زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مسنودة بغطاء جوي مكثف في محافظة الجوف، فيما شن الجيش واللجان الشعبية هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في المحافظة ذاتها.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية أفشلوا 4 محاولات زحف لمرتزقة العدوان من محورين لاستعادة جبل عنبرة بمديرية المتون.

وأضاف المصدر أن العدوان كثف من الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي قبيل محاولات التسلل الفاشلة باتجاه مناطق عنبرة.

وفي السياق، شن أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في صفر الحنايا بحام المتون.

وتم تكبيد المرتزقة العديد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد نفذ، أمس الاثنين، عملية هجومية واسعة على مواقع المرتزقة في وادي شواق، وادي ملحان، وادي وقز ومعسكر السلان في مديرية المصلوب بالمحافظة.

يذكر أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت، أول أمس الأحد، من تطهير جبل عنبرة الاستراتيجي وعدد من المواقع في جبهة حام بمديرية المتون في محافظة الجوف، وكبدوا المرتزقة عشرات القتلى والجرحى.

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