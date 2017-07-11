المشهد اليمني الأول/

أُصيب مجندان اثنان من قوات ما تسمى الحماية الرئاسية برصاص قوات من الأمن استهدف حافلة نقل ركاب في مدينة عدن.

ونقلت وسائل إعلامية أن قوات أمنية فتحت النار على حافلة ركاب بعد مشادات كلامية بين مواطنين في المعلا ما أدى إلى إصابة اثنين من مجندي الحماية الرئاسية.

وذكرت المصادر أن توتر أمني تشهده منطقة المعلا على خلفية الحادثة بعد مطالبة قيادة قوات الحماية الرئاسية قوات الأمن بتسليم الجناة لهم وامتناع الأخيرة عن تسليم الجناة.

يذكر أن مدينة عدن تشهد حالة توتر أمني غير مسبوق بين الجماعات المسلحة التابعة لقوى العدوان والمنقسمة بين الجناح الإماراتي والسعودي.

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