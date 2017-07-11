المشهد اليمني الأول/

كشف حزام الحزام المختص في الشؤون الدولية والشأن السياسي عن معلومات تكشف عن تعرض ولي العهد السعودي الى اطلاق نار من قبل افراد في الاسرة الحاكمة.

وقال الخبير السعودي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي إن عدم ظهور محمد بن سلمان “ولي العهد السعودي الجديد”، في المشهد حتى الان منذ تعيينه ولي للعهد بناء على الاوضاع المشتحنه داخل الأسرة الحاكمة.

وأضاف الحزام قائلاً ” بؤره الخلاف بين الأجنحة المتصارعة داخل أسره الحكم قد تفاقمت بعد تعيين محمد بن سلمان وما حدث بعد ذلك ان احد ابناء مقرن بن عبدالعزيز قد قام بإطلاق النار على محمد بن سلمان واحد اخوته الذي أصيب أصابه بالغه بينما تعرض محمد لطلقه في ساعده الأيسر “. وفق ما كشف.

وأشار الخبير السعودي إلى أن ما يتداول عن مقاطع وصور لمحمد بن سلمان في هذا الوقت، غير صحيحه .. وهي من انتاج الديوان الملكي.

ولفت كذلك إلى أن الاوضاع إلى الآن ملتهبه، واجتماعات الأسرة الحاكمة لا تكاد تتوقف حتى الخروج بحل توافقي يعمل على استقرارها . وختم حديثه بالقول ” المعلومات المذكورة، اتحدى الملك سلمان شخصياً ان ينفيها .. وشكراً “.

وكانت تقارير اعلامية تحدثت عن أن الأميرين مقرن ومتعب لم يصوتا لابن سلمان في “البيعة” التي تولى فيها ولاية العهد خلفا لـ” محمد بن نايف” الذي جرى عزله لتتكشف التفاصيل فيما بعد عن مؤامرة الاطاحة بابن نايف.

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