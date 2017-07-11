المشهد اليمني الأول/

استهدف أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في تعز، كما دمرا دبابة وآلية في المحافظة ذاتها بالإضافة إلى استهدافهما أحد القانصين ما أدى إلى مصرعه.

وأفاد مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة بمحاذاة معسكر التشريفات في مدينة تعز.

كما أضاف المصدر عن تدمير دبابة وآلية لمرتزقة العدوان غرب منطقة العمري في مديرية ذباب، بالإضافة إلى مصرع أحد قناصي العدوان في تعز.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد استهدفت مرابض مدفعية المرتزقة في مديرية الصلو بمحافظ تعز بعدد من القذائف، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في قوات المرتزقة.

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