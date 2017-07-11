المشهد اليمني الأول/

هنّأ حزب الحق، اليوم الثلاثاء، العراق الشقيق ، بالنصر العظيم الذي حققوه على قوى التكفير الإجرامية المسماة داعش.

وقال حزب الحق “نهنئ ونبارك بأسمى آيات التهاني والتبريكات للإخوة الكرام في قوات الجيش والحشد الشعبي في العراق وللأشقاء في العراق حكومةً وشعبًا ومرجعياتٍ دينيةً وعلمائيةً، بمناسبة النصر العظيم الذي حققوه على قوى التكفير الإجرامية المسماة داعش، وتطهير أرض العراق الشقيق من هذه الأداة الخبيثة”.

واعتبر حزب الحق أن هذا النصر الكبير يمثل انتصارًا للشعوب العربية والإسلامية كلها، ويعتبر باعثًا للأمل لدى الشعوب المستضعفة كلها أنها قادرة على مواجهة كل قوى الاستكبار والطغيان الذي تقوده الإمبريالية العالمية والاستخبارات الأمريكية والصهيونية.

وأكد في سياق التهنئة أن الشعوب قادرة على الانتصار عليها إذا ما تظافرت جهودها وتوحدت كلمتها متوكلةً على الله سبحانه ومستعينة به.

سائلاً من الله سبحانه القبول والرحمة للشهداء في جميع جبهات مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي، الشفاء للجرحى والنصر المبين والقريب للمجاهدين المرابطين في جبهات العزة والكرامة في العراق واليمن وسوريا وكل أرجاء الأرض.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات