المشهد اليمني الأول/

صعدت القيادية بحزب الإصلاح الاخواني توكل كرمان هجومها على دول تحالف العدوان معتبرة أن قواتها تحتل اليمن ولا تعمل لإعادة الشرعية.

وكتبت كرمان الحاصلة على جائزة نوبل وتقيم في تركيا منشوراً بصفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت إن الإمارات وحلفاؤها لم يأتوا لإعادة الشرعية بل للقيام بتخريب واسع لليمن وإحتلال الجزر اليمنية.

وقالت كرمان ” بعد كل ما حدث ويحدث من تخريب واسع لليمن واستيلاء على جزرها وفصل وطنها يكذب من يقول ان الإمارات وحلفائها جاءوا لاعادة الشرعية او يعملون على ذلك”.

وأضافت قائلة “الامارات محتلة لليمن والشعب اليمني يعلم كيف يحافظ على يمن حرة ومستقلة ومستقرة وصاحبة سيادة على كامل التراب الوطني من صعدة حتى سقطرى”.

وختمت منشورها بالقول “ستزولون وتبقى اليمن ، هكذا قال التاريخ”.

وكانت كرمان وحزب الإصلاح الاخواني الذي تنتمي إليه من أكثر الداعمين للعدوان السعودي على اليمن منذ أكثر من عامين، لكن الأزمة الخليجية مع قطر انعكست على مواقف نشطاء الحزب، فيما التزم الحزب الصمت على المستوى الرسمي.

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