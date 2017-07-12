المشهد اليمني الأول/

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع ضحايا «الكوليرا» في اليمن إلى 1732 حالة وفاة، وذلك منذ تفشي المرض في 27 أبريل الماضي.

وذكرت المنظمة، في تقرير، أنه «تم، حتى نهاية العاشر من يوليو، تسجيل 313 ألف و538 حالة إصابة بالكوليرا والإسهالات الحادة، من بينها 1732 حالة وفاة».

وينتشر المرض في 21 محافظة يمنية من أصل 22، وما زالت محافظة أرخبيل سقطرى هي المنطقة الوحيدة التي لم يتم فيها تسجيل أي اصابات.

من جانبها، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية، أمس، أن مديرية «عبس في محافظة حجة هي أكثر المناطق اليمنية الموبوءة بالكوليرا، نظراً لاحتضانها عشرات آلاف النازحين، وكذلك عدم توفر مياة شرب نظيفة».

و«الكوليرا» مرض يسبب إسهالاً حاداً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات، إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، بشكل خاص، لخطر الإصابة بالمرض.

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