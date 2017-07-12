المشهد اليمني الأول/

وقعت أمريكا مع النظام القطري مذكرة تفاهم حول “محاربة الإرهاب ومكافحة تمويله”، وجاء هذا التوقيع خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الدوحة.

وعقب محادثات مع تيلرسون، دعا وزير خارجية النظام القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مقاطعيها “السعودية والإمارات والبحرية ومصر” للانضمام إلى المذكرة الأمريكية القطرية.

وكان تيلرسون قال خلال لقاء مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “آمل في أن نتمكن من تحقيق تقدم معين نحو نقل هذا الوضع إلى نقطة الحل”.

وتأتي زيارة تيلرسون إلى الدوحة بعد مباحثات أجراها أمس في الكويت التي تتولى الجهود الرئيسية بين قطر و”دول المقاطعة”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن تيلرسون بعد انتهاء محادثاته في الدوحة، سيتوجه إلى السعودية.

وقالت مصادر دبلوماسية أمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي لا يتوقع أن تأتي جهوده بثمارها فورا، وحذرت من أن أشهرا طويلة ربما تفصل الأطراف عن الانفراج لتسوية خلافاتها.

وحسب تلك المصادر، يركز الوزير خلال جولته الخليجية على دراسة الإمكانيات لإطلاق التفاوض لتجاوز الأزمة ورفع الحصار الذي فرضته الدول الأربع على قطر.

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