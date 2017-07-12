الرئيسية الأخبار المحلية شاهد استهداف تحصينات الجيش السعودي في موقع الهجلة العسكري بقذائف المدفعية نجران الأخبار المحلية شاهد استهداف تحصينات الجيش السعودي في موقع الهجلة العسكري بقذائف المدفعية نجران 12/07/2017 141 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب المشاهد الكاملة لحطام طائرة إستطلاعية تم إسقاطها في جبهة موزع بتعز شاهد جرائم العدوان السعودي بحق المواطنين ومنازلهم بمديرية صرواح في مأرب شاهد إطلاق صاروخ الصرخة 3 وقذائف مدفعية وكاتيوشا على تجمعات المنافقين في جبهة كرش لحج شاهد إحراق آلية للمنافقين في سلاطح مقابل منفذ الخضراء السعودي نجران شاهد حطام طائرة إستطلاع تم إسقاطها في مديرية موزع بتعز شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات