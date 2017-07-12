الرئيسية الأخبار المحلية المشاهد الكاملة لحطام طائرة إستطلاعية تم إسقاطها في جبهة موزع بتعز الأخبار المحليةفيديوهات المشاهد الكاملة لحطام طائرة إستطلاعية تم إسقاطها في جبهة موزع بتعز 12/07/2017 135 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد جرائم العدوان السعودي بحق المواطنين ومنازلهم بمديرية صرواح في مأرب شاهد إطلاق صاروخ الصرخة 3 وقذائف مدفعية وكاتيوشا على تجمعات المنافقين في جبهة كرش لحج شاهد استهداف تحصينات الجيش السعودي في موقع الهجلة العسكري بقذائف المدفعية نجران شاهد إحراق آلية للمنافقين في سلاطح مقابل منفذ الخضراء السعودي نجران شاهد حطام طائرة إستطلاع تم إسقاطها في مديرية موزع بتعز المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات