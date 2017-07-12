المشهد اليمني الأول/

أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، الأربعاء، عن عدد المقاتلين الأجانب الذين دخلوا العراق مع تنظيم “داعش”، موضحا أن تضم عناصر من شرق أسيا وأوربا وتونس والسعودية.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في مؤتمر مشترك عقده بمجلس النواب العراقي، إن “عدد المقاتلين الأجانب الذين دخلوا العراق ضمن داعش كانوا 30 ألف مقاتل، تم قتل 28 ألف منهم”،لافتاً الى أن “ألفي مقاتل يعبرون شهرياً الى العراق من تركيا”.

وأوضح الزاملي، أن “هذه الأعداد قسمت على تسعة آلاف مقاتل من شرق أسيا وثمانية آلاف من أوروبا وستة آلاف مقاتل من تونس وثلاثة آلاف من السعودية”، موضحاً أن “الذين هربوا منهم عادوا الى مناطقهم الأصلية”.

وكانت لجنة الأمن الوطني في الكونغرس الأميركي تلقت في وقت سابق، تقييما لخطر المقاتلين الأجانب مع التنظيمات “الإرهابية” في سوريا والعراق، ذكر فيه المسؤولون الأمنيون أن معدلات سفر هؤلاء من مواطنهم، إلى مناطق النزاع وصلت إلى حد غير مسبوق، حيث قدر التقييم الأمني عدد المقاتلين الأجانب بحوالي 20 ألفا، منهم أكثر من 3 آلاف من الدول الغربية.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات