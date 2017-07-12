المشهد اليمني الأول/

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترأس مساء الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، تمهيداً لاستلامه المنصب بشكل رسمي في خطوة يعتبرها المراقبون أخر لحظة قبل الاطاحة بوالده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضافت وكالة واس أن بن سلمان ترأس الجلسة الدورية لمجلس الشؤون السياسية والأمنية مساء أمس، وأوردت النبأ بصورة مقتضبة من دون تفاصيل وافية، كما نشر بدر العساكر، مدير مكتب محمد بن سلمان خبر ترؤسه لهذا المجلس المختص بالشؤون السياسية والأمنية الذي عقد في مدينة جدة.

ويتولى محمد بن سلمان حاليا بالإضافة إلى ولاية العهد، وزارة الدفاع ورئاسة مجلسي الشؤون الاقتصادية والتنموية، والشؤون السياسية والأمنية، اللذين استحدثا بعد تولى الملك سلمان بن عبد العزيز العرش في المملكة عام 2015.

ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي بتولي ولي العهد رئاسة مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ولم يتم إعفاء ولي العهد السابق محمد بن نايف من هذا المنصب أيضا.

وكان الملك السعودي أصدر أمرا ملكيا، بإعفاء الامير محمد بن نايف من مناصبه، وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد بعد الاطاحة بابن أخ الملك، محمد بن نايف، وصوت لصالح الأمر الملكي 31 عضوا من أعضاء هيئة البيعة من أصل 34 صوتا.

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