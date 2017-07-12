المشهد اليمني الأول/

نقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية في مدينة عدن، أن عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا المسجلة في مستشفيات المدينة بلغ نحو 10 آلاف، فيما توفي 58 من المرضى.

وأوضحت المصادر أنه في الفترة الممتدة بين منتصف أبريل /نيسان الماضي و8 يوليو/تموز الجاري، كشف الأطباء 9 آلاف و790 حالة إصابة بهذا الوباء.

وأكد وكيل محافظة عدن رئيس لجنة الطوارئ، أن عدد الوفيات بالكوليرا بلغ 48 حالة وفاة خلال نفس الفترة.

وتعمل السلطات المحلية في عدن على تشكيل لجنة عليا للمحافظة، ستضم ممثلين عن الجهات المعنية من صندوق النظافة والصرف الصحي والمياه والإعلام وكل الجهات الحكومية، للعمل بشكل متواز مع اللجان الصحية العاملة بوزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية والمحلية، لتحديد المناطق التي تعتبر بؤرا لتفشي الوباء ووضع حد لانتشار المرض.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت أمس أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن تجاوز 300 ألف حالة، فيما تجاوزت حصيلة ضحايا المرض 1700 شخص، بزيادة 200 حالة وفاة بالمقارنة مع بيانات أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 1 يوليو/تموز الحالي.