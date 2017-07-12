المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، مصارعهم في الجوف بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية، فيما استهدفت القوة المدفعية أيضا تجمعات وتحصينات لهم في مأرب.

وأفاد مصدر عسكري ، أن 4 من مرتزقة العدوان لاقوا مصارعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في وادي شواق بمديرية الغيل في محافظة الجوف.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة وتحصيناتهم في المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

واستهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية في وقت سابق تجمعا للآليات، وعدد من المنافقين بقذائف المدفعية في الزغن بمديرية صرواح، كما تم تدمير جرافة تابعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في منطقة المخدرة.

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