المشهد اليمني الأول/

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي بإحدى غاراته، اليوم الأربعاء، سيارة مواطن بمديرية كتاف فيما استهدف قصف صاروخي سعودي أحد مناطق مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأفاد مصدرمحلي، بأن غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارة مواطن في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف بحافظة صعدة.

وأضاف المصدر بأن العدو السعودي شن قصفا صاروخيا على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه بذات المحافظة.

ويستهدف العدوان بشكل مستمر من بداية العدوان منازل المواطنين وممتلكاتهم وأسواقهم ومزارعهم وطرقاتهم مستخدما كل أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا والتي نتج عنها استشهاد وجرح وإعاقة الآلاف من أبناء المحافظة والتي كان آخرها سقوط أكثر من 25 شهيداً وجريح إثر استهداف طيران العدوان لسوق شعبي بمديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

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