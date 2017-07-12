المشهد اليمني الأول/

دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، دبابة تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة كانوا بجوارها في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري ، عن تدمير دبابة تابعة لمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه في مديرية المتون بالجوف

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان كانوا بجوار الدبابة أثناء استهدافها بصاروخ موجه في مديرية المتون بالمحافظة.

يذكر أن 4 من مرتزقة العدوان قتلوا في وقت سابق اليوم بنيران الجيش واللجان في وادي شواق بمديرية الغيل في الجوف.

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