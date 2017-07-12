المشهد اليمني الأول/

قال وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية، ستيفن أوبراين، أن النظام الصحي في اليمن تهاوى تماما، وأن ملايين اليمنيين يعانون يوميا للبقاء على قيد الحياة، لافتا إلى أن ملايين اليمنيين يشربون المياه الملوثة.

وقال ستيفن أوبراين خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن إن موظفي الرعاية الصحية اليمنية لم يتلقوا رواتبهم منذ عام، مشيرًا إلى أن النظام الصحي تهاوى تمامًا في اليمن.

وأكد أوبراين أن منظمته بحاجة إلى التمويل لزيادة المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، مضيفا: “كنت أتمنى ألا أكرر إحاطتي عن التدهور الإنساني أمامكم”.

وأشار إلى أن 20 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الاستقرار أساسي لضمان إيصال لقاحات الكوليرا لليمنيين.

وأوضح أن توصيل لقاحات الكوليرا يحتاج استقرارا في اليمن.

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