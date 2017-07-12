المشهد اليمني الأول/

عمليات هجومية، عمليات مباغتة، عمليات تطهيرية، انتصارات حقيقية على أرض الواقع تذعر عروش المملكة العربية السعودية وحلفائها بابسط الاسلحة التقليدية التي يمتلكها الجيش اليمني واللجان الشعبية.

قام الجيش اليمني واللجان الشعبية في الاونة الاخيرة بتنفيذ عمليات عسكرية في قطاعي الحدودي والداخلي، مما اسفرت عن خسائر كبير وفادحة في صفوف قوات العدوان ومرتزقتهم.

وبحسب التقارير، ان الجيش واللجان الشعبية تمكنوا في جيزان استهداف رقابة كرس جوبح بعدد من القذائف المدفعية، كما تم مصرع وجرح عسكريين سعوديين في عملية اقتحام موقع الجمايم السعودي وتفجير تحصيناته، كما نفذ الجيش واللجانعملية نوعية واقتحموا موقع الجمايم السعودي .

اما وحدات القنص اليمنية التابعة للجيش واللجان الشعبية بجيزان، تمكنوا من قنص جندي سعودي في تبة الضبرة و قنص جندي سعودي في موقع العبادية، وقامت القوة الصاروخية في جيزان، بـ دك معسكر العارضة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وفي نجران، قامت القوة المدفعية والصاروخية اليمنية التابعة للجيش واللجان الشعبية باستهداف تجمعات الجيش السعودي في تباب خلف قيادة عليب و تجمعات للجيش السعودي في قيادة سقام مما ادى الى مصرع عسكريين سعوديين وتدمير آلية و تجمعات للمرتزقة قبالة و موقع الضبعة السعودي منفذ الخضراء بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة و تجمعات للجيش السعودي في رقابة السديس.

كما تمكنت وحدات القنص اليمنية في نجران من قنص جنديين سعوديين شرقي موقع الشبكة.

اما في عسير، قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي في وادي المسيال، وتجمعا للجنود السعوديين بموقع الجوازات والجمارك وتبة الخزان ومنفذ علب.

وفي الجبهة الداخلية، نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية ودفاعية في مختلف الجبهات، مما ادى الى خسائر مباشرة في صفوف قوات الغزو والارتزاق، وفي تفاصيل:

مأرب…

مصدر عسكري: خسائر في عديد وعتاد المرتزقة في هجوم للجيش على تبة المطار في مديرية صرواح.

مصدر عسكري: مصرع 9 مرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في المخدرة بمديرية صرواح.

مصدر عسكري: مصرع 4 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان في مديرية صرواح.

مصدر عسكري: إطلاق صليه من صواريخ الكاتيوشا على تجمع للمرتزقة داخل مبنى قيادة المنطقه الثالثه.

مصدر عسكري: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعاً لآليات المرتزقة في منطقة الزغن بمديرية صرواح.

مصدر عسكري: تدمير جرافة تابعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في منطقة المخدرة بمديرية صرواح.

مصدر عسكري: قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة وتحصيناتهم في المخدرة بمديرية صرواح.

تعز…

مصدر عسكري: مصرع 6 مرتزقة وجرح آخر في مناطق متفرقة من تعز بنيران الجيش واللجان الشعبية.

مصدر عسكري: مصرع 3 من المرتزقة في صالة واثنين آخرين في جبل حبشي بنيران الجيش واللجان.

مصدر عسكري: إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمع لقوى الغزو والمرتزقة شرق المخاء محققا إصابة مباشرة.

مصدر عسكري: انكسار زحف مرتزقة العدوان باتجاه شمال كهبوب ووقوع خسائر في صفوفهم

تعز: استهداف مرابض مدفعية المرتزقة في مديرية الصلو بعدد من القذائف.

تعز: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعا للمرتزقة في مديرية الصلو.

تعز: تدمير دبابة وآلية لمرتزقة العدوان غرب منطقة العمري في مديرية ذباب.

تعز: قصف مدفعي للجيش واللجان على تجمعات المرتزقة بمحاذاة معسكر التشريفات ومقتل أحد قناصيهم.

تعز: إعطاب آلية عسكرية لمرتزقة العدوان شرق يختل بمديرية المخاء.

تعز: استهداف تجمعات للمرتزقة بصواريخ كاتيوشا في مديرية حيفان.

الجوف…

الجوف: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات المرتزقة في العقبة بمديرية خب والشعف وإصابات مباشرة.

مصدر عسكري: الجيش واللجان يسيطرون على جبل عنبرة الاستراتيجي والتباب المجاورة له في منطقة حام بالجوف.

مصدر عسكري: تفجير آليتين محملة بالمرتزقة واغتنام أسلحة متنوعة وخسائر في عديد المرتزقة أثناء تطهير جبل عنبرة بالجوف.

مصدر عسكري: الجوف: تدمير مدرعة نوع بي ام بي تابعة للعدوان بصاروخ موجه في مديرية المتون.

الجوف: عملية هجومية واسعة على مواقع المرتزقة في وادي شواق ، وادي ملحان ، وادي وقز ومعسكر السلان في مديرية المصلوب.

الجوف: مصرع 4 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان في منطقة وقز بمديرية المصلوب.

الجوف: الجيش واللجان الشعبية يفشلون 4 محاولات لمرتزقة العدوان من محورين لاستعادة تبة عنبرة بمديرية المتون.

الجوف: عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة في صفر الحنايا بحام المتون.

الجوف: مصرع 4 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان في وادي شواق بمديرية الغيل.

حجة…

مصدر عسكري: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي بعدد من القذائف.

مصدر عسكري: استهداف تجمع لمرتزقة الجيش السعودي بعدد من قذائف المدفعية شمال صحراء ميدي.

البيضاء…

البيضاء: قصف مدفعي على تجمعات مرتزقة العدوان في مديرية ذي ناعم.

البيضاء : قنص مرتزق حاول التسلل إلى موقع الحاجب في قيفه .

لحج…

لحج: قصف تجمع لمرتزقة العدوان في كرش بعدد من قذائف المدفعية.

لحج: إطلاق صاروخ الصرخة 3 وعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة العدوان في كرش.

لحج: مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة كرش .

لحج: كسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه التبة الحمراء في منطقة كرش.

نهم…

مصدر عسكري: مصرع وإصابة عدد من منافقي العدوان بعملية هجومية على مواقعهم في المنارة وشعب الجرجور بنهم.

مصدر عسكري: عملية هجومية أخرى استهدفت مواقع المرتزقة باتجاه العقران في نهم خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.

شبوة…

شبوة: إعطاب آلية لمرتزقة العدوان في منطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان.

شبوة: إعطاب آلية أخرى لمرتزقة العدوان في منطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان وقنص أحد المرتزقة في ذات المكان.

وفي الختام…

هذه احصائية للعمليات العسكرية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية في قطاعي الداخلي والحدودي بداية من تاريخ 8 يوليو 2017م الى 11 يوليو، والصمود اليمني لازال مستمر، وجعلو ويجعلون اليمن مقبرة للغزاة والمحتلين.

النجم الثاقب

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