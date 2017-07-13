المشهد اليمني الأول/

ساعات تفصل الشعب اليمني عن أقوى الحملات الإعلامية لمواجهة العدوان الإرهابي السعودي الأمريكي على اليمن أرضاً وإنساناً .

حيث أكد ناشطون تنظيم أكبر حملة تغريدات من نوعها لنشر إنتصارات وانجازات أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال النصف الأول من هذا العام 2017م .

وأهاب القائمون على الحملة بكافة أبناء الشعب اليمني الصامد المشاركة في الحملة الواسعة التي ستنطلق مساء غداً الخميس، على منصة التواصل الإجتماعي التويتر.

وتحتوي الحملة على مفاجئات عديدة منها نشر مواد تعرض للمرة الأولى تتضمن بيانات بالأسماء والصور أبرز قيادات العدوان التي لقيت مصرعها خلال النصف الأول من عام 2017 .

كذلك سيتم الإفصاح بالأرقام عن خسائر قوى العدوان في العتاد (البري، الجوي، البحري)، بالإضافة لأبرز المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي خلال الـ6 أشهر الأولى من هذا العام، إلى جانب أعمال جديدة لم تعرض بعد (فلاشات، انفوجرافيك، بوسترات) أبرز الانجازات على مستوى التصنيع والقوة الصاروخية .

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