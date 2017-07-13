المشهد اليمني الأول/

إندلعت اشتباكات عنيفة مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، اليوم الأربعاء، بين فصائل المرتزقة الموالية لتحالف العدوان في أحد الأسواق وسط مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية بالمحافظة ، إن “الإشتباكات العنيفة التي اندلعت، فجر اليوم الأربعاء، وسط سوق ديلوكس، بشارع جمال، بين كتائب أبو العباس، ومجاميع مسلحة تتبع غزوان المخلافي، جاءت بعد قيام أفراد من جماعة غزوان المخلافي بالاعتداء على أحد التجار الموالين لأبو العباس في سوق ديلوكس، وعلى إثره هرعت مجاميع مسلحة تابعة لأبو العباس، مساء أمس، إلى مكان المحل التجاري، وتابعت البحث عن أفراد غزوان، ولم تتمكن من العثور عليهم”.

وأضافت المصادر أن “جماعة أبو العباس طوقت السوق والمنافذ المؤدية إليه، من اتجاه شارع جمال والتحرير الأعلى، وبالمثل قامت مجاميع تابعة لجماعة غزوان المخلافي، ومعززة بأفراد يتبعون العميد المرتزق صادق سرحان، خال المدعو غزوان المخلافي، بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى السوق من جهة حي المسبح وشارع التحرير الأسفل”.

وأفادت المصادر بأن “اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، واستمرت قرابة 3 ساعات، ولا زالت مستمرة بشكل متقطع حتى الآن”.

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