المشهد اليمني الأول/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1742 حالة وفاة.

وقالت المنظمة، في «تغريدة» على حائط صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «منذ 27 أبريل الماضي، سُجلت أكثر من 320 ألف حالة اشتباه بمرض الكوليرا في اليمن»، بفارق قرابة 6500 حالة عن الأرقام التي أعلنتها المنظمة نفسها أمس الثلاثاء.

وأضافت المنظمة أنها «سجلت 1742 حالة وفاة في 22 محافظة في اليمن»، بزيادة قدرها 10 حالات عن حصيلة أمس.

وينتشر المرض في 21 محافظة يمنية من أصل 22، وما زالت محافظة أرخبيل سقطرى، هي المنطقة الوحيدة التي لم يتم فيها تسجيل أي إصابات حتى الان.

وكانت الأمم المتحدة، طالبت، أمس الثلاثاء، المانحين الدوليين بزيادة مساعداتهم لمنع وباء الكوليرا المتفشي في اليمن من التسبب بمجاعة على نطاق واسع.

وقال منسق المنظمة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، إن أكثر من 313000 حالة ظهرت عليها أعراض الكوليرا، معترفاً

في تصريحات إلى الصحافيين في جنيف، بأن الأمم المتحدة أساءت تقدير انتشار الكوليرا في اليمن.

وأعلن ماكغولدريك، عن إيقاف برنامج للتلقيح بعد أن تجاوزه الإنتشار السريع للوباء.

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