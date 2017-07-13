المشهد اليمني الأول/

أعلن النظام السعودي مقتل أحد جنوده في معارك مع الجيش اليمني واللجان الشعبية على الحدود الجنوبية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأفادت وكالة «واس» بمقتل «الجندي العريف أبو بكر علي بهلول»، دون إيراد تفاصيل أكثر حول مصرع الجندي وملابساته وتوقيت المعارك.

وأشارت الوكالة إلى أن «الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نقل تعازي القيادة السعودية لذوي الشهيد بهلول، الذي تم تشييعه بعد عصر اليوم في محافظة القنفذه (جنوب غرب)».

وبمقتل بهلول، فإن عدد قتلى الجيش السعودي على الحدود مع اليمن، منذ العاشر من مايو الماضي فقط، يرتفع إلى 29 جندياً.

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