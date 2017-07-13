الرئيسية الأخبار المحلية شاهد جثة أحد المنافقين بعد كسر زحف على تبة غضب بمنطقة حام... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد جثة أحد المنافقين بعد كسر زحف على تبة غضب بمنطقة حام وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم في الجوف 13/07/2017 228 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب مشاهد ليلية لعملية نوعية لأبطال الجيش واللجان على مواقع المنافقين في وادي شواق بالجوف شاهد استهداف موقع السديس وتبة الحمر بقذائف المدفعية في نجران شاهد إحراق مخزن أسلحة خلف موقع نهوقة السعودي بعد استهدافه بقذائف المدفعية في نجران شاهد استهداف جرافة عسكرية للمرتزقة المنافقين في المخدرة بمأرب النظام السعودي يعلن مقتل أحد جنوده بمعارك مع الجيش واللجان الشعبية على الحدود الجنوبية مع اليمن المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات