المشهد اليمني الأول/

كشفت مصادر خاصة لوكالة مرصد للأنباء عن بعض أسماء قتلى الجيش السعودي الذين قتلوا بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في المعارك الدائرة والمشتعلة في جبهات ما وراء الحدود حيث تكبد من خلالها الجيش السعودي خسائر بشرية ومادية كبرى وفادحة في صفوفه.

وحصلت “وكالة مرصد للأنباء” على إحصائية لبعض أسماء قتلى الجيش السعودي ضباط وافراد من مختلف وحداته وتشكيلاته الذين لقوا مصارعهم خلال النصف الأول من العام2017م, بمختلف أنواع الأسلحة اليمنية خلال العمليات العسكرية النوعية البطولية الواسعة التي يشنها أبطال الجيش المسنود باللجان الشعبية داخل العمق السعودي في كل من قطاع عسير ونجران وجيزان وبثتها وحدة الاعلام الحربي والتي أسقط من خلالها العديد من مواقع الجيش السعودي وبسط سيطرتهم الميدانية عليها..وتوجيهم ضربات ساحقه لأوكار وتحصينات وتجمعات الجيش السعودي غيرت المعادلة العسكرية على الميدان وسط تقدم متسارع للجيش اليمني واللجان الشعبية.

155 قتيلا من الجيش السعودي ما بين ضابط وفرد جزء يسير من القتلى الذين اعترفت بها وسائل الإعلام السعودي تتفرد بنشر أسمائهم “وكالة مرصد للأنباء” وهم : هاشم عبيد محمد البركاتي _جيزان 1_1_2017 الجندي اول محمد مغاوي مفرح حريصي ـ الحد الجنوبي نجران5/١/٢٠١٧م الجندي اول عبدالله محمد الحاتمي 8/١/٢٠١٧م الرقيب اول ظافر بن عبدالله ابن سويد الناهسي الشهراني نجران5/1/٢٠١٧م محمد فرحان علي الجابري _ نجران 5/1/2٠17م العريف نايف فرحان الحربي 5/1/2٠17م النقيب سعد صالح السبيعي5/1/2017م بداح صكب الظفيري _الحد الجنوبي الجندي أول سلطان وجعان الغزواني الجندي اول محمد بن حسن الشراع العاصمي الرقيب اول سعود بن محمد بن جري السعدي الاكلبي 13/1/2017م العريف محمد بن يحيى النجعي نجران الجندي سعد حيا العوفي الحربي 20/1/2017م القائد عبدالناصر الشعيبي قتل في مديرية المخا محافظة تعز 21/1/2017م محمد الجابري _نجران ابو بكر الماجدي _نجران22/1/2017م خلف العلياني _الربوعه جندي اول خالد عبدالرحمن سفر القميزي المقاطي الرقيب هاشم مجممي جيزان سعد بن عبدالله بن عزمان البهيشي الاحمري الحد الجنوبي خالد عبدالرحمن العتيبي الرقيب سالم علي العمري الخوبة سعد الاحمري الحد الجنوبي هو شيخ اخواني تكفيري نشرت له فيديو تحريضية على الجيش واللجان الملازم محمد سفر ال سفر البهيشي الاحمري الرقيب مشبب عوض بن قياري البهيشي الاحمري 25/1/2017م عبده موسى الهلالي الشهيد مقبل ثويني السويدي الشمري 31/1/20١7م ناصر بن رباح خليوي الميموني القوات البحرية _ فرقاطه المدينه وكيل رقيب ثامر مسحل سلطان الذيابي العتيبي القوات البحريه _فرقاطه المدينة رقيب بندر حمود معيوف الركيبي الصبحي القوات البحريه _فرقاطه المدينه وكيل رقيب باسم الحميدي منير المطيري _فرقاطة المدينة احمد معيض عسيري _ملحق من سفينة ابها العريف يونس بن علي ابو راسين_الحد الجنوبي 1/2/2017م العريف نواف نايف المطيري الحد الجنوبي 2/4/2017م محمد جابر عيسى حقوي _الخوبه أحمد بن حسين بن أحمد دهل _الخوبه عبدالله صالح البلوي الحد الجنوبي الرقيب خالد بن احمد الخرش الكناني الزهراني _الحد الجنوبي خضر عودة الرميش العطوي _الحد الجنوبي عيد سعود العصيمي _الحد الجنوبي 5/2/2017م حسن بن عواض الجوني 7/2/2017م العريف سعد حمدان محمد الجهني الجندي اول علي بن سويد بن محمد الشمراني _الحد الجنوبي جندي اول وائل بن احمد بن محمد بن عمير المدخلي _الحد الجنوبي الرائد عبدالله شيبان العامري حمدي الملازم محمد بن سفر ال سفر الأحمري 8/2/2017م النقيب محمد عيد ال علي السبيعي 9/2/٢017م عبدالرحمن هادي يحيى البيشي _الحد الجنوبي العريف محمد المحرزي 12/2/2017م العريف سالم بن حسان العمري السفياني. 13/2/2017م محمد مبخوت الصيعري جندي جابر احمد محمد المشقذي الهلالي الجندي اول جمعان بن جابر هروبي 15/2/2017م محمد بن مفرح المنجحي العسيري 17/2/2017م رقيب اول علي بن حسن السيد عسيري الجندي مفرح بن احمد سالم الربعي 19/2/2017م جندي اول احمد بن ناصر بن ملفي عتودي وكيل رقيب احمد بن سلمان الشهري20/2/2017م النقيب عمر المشعلي_ الحد الجنوبي النقيب عمر ابو خشيم _الحد الجنوبي حسام الكليبي _ظهران الجنوب الجندي عبدالرحمن بن يحيى سحاري21/2/2017م الجندي اول مبشر جابر الزوعاني _الحد الجنوبي 23/2/2017م العريف مبارك صالح مغيث ال فايع القحطاني _ضهران الجنوب 24/2/2017م ياسر صالح همدان بن محنش الشهري العريف علي بن يحي الجعفري العريف محمد احمد عبدالله هزازي الحد الجنوبي1/3/2017 وكيل رقيب احمد يحيى حسين الخسافي الفيفي. الحد الجنوبي 4/3/2017 عبيد محمد المقبل الخمسان الشمري_الحد الجنوبي 5/3/2017 يحيى جِبْرِيل القيسي _الحد الجنوبي 7/3/2017 الر قيب حمد بن ابراهيم بن حلمان الجبير _الحد الجنوبي فهد بن سعود بن عقاب العرمان الهويلمي_الحد الجنوبي 10/3/2017 حسين بن محمد لاحق الرفيدي القحطاني _الحثيرة _جيزان 12/3/2017 الجندي فيصل بن نافع شعيب السرباتي الحربي احد منسوبي اللواء19_جيزان 13/3/2017 علي بن محمد ناصر فضيلي المنجحي العسيري _الحد الجنوبي ناهس عبدالله الحربي العلوي _الحد الجنوبي 17/3/2017 عبيد فلاح العلوي_الحد الجنوبي علي سفر ابن معتق ال بيصاع_الحد الجنوبي دغيم صعفق الشميلي الشمري_الحد الجنوبي سعيد سلطان القحطاني _الحد الجنوبي 20/3/2017 العريف بندر جبران شراحيلي_الحد الجنوبي محمد بن عبدالله بن شليان الحارثي _الحد الجنوبي 22/3/2017 العريف سعد نايف المقاطي العتيبي _الحد الجنوبي 23/3/2017 عطاالله ياسين العنزي الدهمشي_الحد الجنوبي 29/3/2017 محمد علي الغاوي الشهري_الحد الجنوبي 31/3/2017 عبدالعزيز بن محيا بن حسن القيسي الحد الجنوبي سعد نايف مذكر العتيبي_الحد الجنوبي الرقيب راشد بن فالح العنزي _الحد الجنوبي1/4/2017 الجندي عبد الرحمن غانم بخيت _الحد الجنوبي 3/4/2017 الجندي اول حسن احمد جابر مسعود غزواني_الحد الجنوبي 7/4/2017 فايز يحيى مبارك المعقبي المالكي_نجران 8/4/2017 خالد معشي_الحد الجنوبي 9/4/2017 ناجي مبخوت لزمل الكربي 10/4/2017 العريف سعد دهيبش المسيلي الحارثي 13/4/2017 الرقيب علي بن محمد حسين الضامري_الحد الجنوبي 15/4/2017 الرقيب مقبل هديب العازمي_نجران 16/4/2017 العريف عيسى بن مضواح معبر الريثي_الحد الجنوبي 18/4/2017 المقدم الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهراني طائرة مارب المقدم الركن فيصل بن سعود السبيعي طائرة مارب النقيب الطيار التركي بن ابراهيم الهويريني طائرة مارب الملازم اول طيار ريان عبدالرحمن الشهراني طائرة مارب الرقيب اول علي بن يحيئ الشيخي طائرة مارب العريف معيض بن محمد القحطاني طائرة مارب العريف مهل بن سالم الرشيدي طائرة مارب جندي محمد بن عبدالله الصيعري طائرة مارب الرقيب علي بن عبدالله الحلافي طائرة مارب الرقيب الفني موسئ بن سالم الشهري طائرة مارب رقيب اول نايف بن حسن معوض طائرة مارب محمد بن احمد عقيلي مارب 23/4/2017 الرقيب مناحي ناصر السبيعي25/4/2017 الملازم ركان الحسيان الجندي عطيه راجح عاتي _نجران 26/4/2017 الرقيب موسى احمد العسيري_نجران 28/4/2017 الرقيب جابر بن أحمد يتيمي العبدلي الرقيب محمد موسى الريثي_الحدود مفرح محمد قاسم مسفري العسيري_الحد الجنوبي 1/5/2017م محمد الحريبي _الحدالجنوبي _الخوبه_ 2/5/2017م الرقيب جابر احمد اليتيمي_الحد الجنوبي موقع الجمايم_ 4/5/2017م وكيل رقيب محمد موسى جبار الريثي_الحد الجنوبي موقع الجمايم_ 4/5/2017م يحيى بن محه علي عزيزي _الحد الجنوبي 4/5/2017م وكيل رقيب يحي محمد قاسم غزواني _الحد الجنوبي _جيزان _6/5/2017م العريف سيف صالح مصيول المضيبري _الحد الجنوبي_ 6/5/2017م صالح بن محمد شباب العامري _الحد الجنوبي_ 7/5/2017م الملازم محمد علي آل سلطان _الحد الجنوبي 9/5/2017م العريف عبدالله بن سعيد بن سابر الدحروجي الوهبي الشهراني_الحد الجنوبي_ 9/5/2017م الجندي عبيد حمدان منيس الشمراني_الربوعة 10/5/2017م مناع سعد علي الحلافي _الحد الجنوبي 11/5/2017م الملازم اول فهد شاهر القحطاني الحد الجنوبي_ 12/5/2017م الرقيب سعد بن ناصر العضادين الملوح السبيعي_الحد الجنوبي 15/5/2017م عطيه احمد علي العيسي_الحد الجنوبي_ 16/5/2017م النقيب علي عبدالله بن صليم الاحمري_ظهران الجنوب 20/5/2017م الجندي اول زهير بن علي محسن عقيلي _الخوبه 20/5/2017م النقيب علي عبدالله الثعلبي _نجران 20/5/2017م الجندي حمد مبارك خويتم شدلان الكربي الحد الجنوبي 20/5/2017م الجندي اول محمد بن هادي ثابت حكمي الحد الجنوبي 20/5/2017م جندي اول منصور بن محمد بن رزق الله المتعاني _الحد الجنوبي_جيزان 21/5/2017م العريف عزيز موسى ابراهيم عسيري _الحد الجنوبي 21/5/2017م الرقيب مضلي علي عبدالله علي الغامدي_ الحد الجنوبي 22/5/2017م مفرح بن علي جبار هروبي_الحد الجنوبي 26/5/2017م الرقيب علي بن عبده أحمد عبادي 25/5/2017م عبدالله علي مشهور حمدي_ الحد الجنوبي 26/5/2017م العريف فهد بن محمد الدهيمي_الحد الجنوبي 27/5/2017م موسى علي ابراهيم المخلوطي _الحد الجنوبي 31/5/2017م النقيب محمد السبيعي العريف سعد مرشود عتيق الرحيلي الرقيب احمد بن جبران مسعود الغزواني _الحد الجنوبي الجندي اول / متعب علي سعيد القحطاني جيزان باسم يحي موسى معشي وكيل رقيب / محمد شامي علي حدادي عبدالعزيز التركي متعب بن علي آل عرفان25/6/2017م العريف فيصل بن يحيى عبدالله حمدي27/6/2017م فيصل بن حامد العطاوي الحبردي العتيبي العريف أحمد هادي جبريل 28/6/2017م الوكيل الرقيب أحمد علي أحمد المعربي الشهري المصدر : وكالة مرصد للأنباء

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