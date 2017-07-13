المشهد اليمني الأول/

كشفت مصادر خاصة لوكالة مرصد للأنباء عن بعض أسماء قتلى الجيش السعودي الذين قتلوا بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في المعارك الدائرة والمشتعلة في جبهات ما وراء الحدود حيث تكبد من خلالها الجيش السعودي خسائر بشرية ومادية كبرى وفادحة في صفوفه.

وحصلت “وكالة مرصد للأنباء” على إحصائية لبعض أسماء قتلى الجيش السعودي ضباط وافراد من مختلف وحداته وتشكيلاته الذين لقوا مصارعهم خلال النصف الأول من العام2017م, بمختلف أنواع الأسلحة اليمنية خلال العمليات العسكرية النوعية البطولية الواسعة التي يشنها أبطال الجيش المسنود باللجان الشعبية داخل العمق السعودي في كل من قطاع عسير ونجران وجيزان وبثتها وحدة الاعلام الحربي والتي أسقط من خلالها العديد من مواقع الجيش السعودي وبسط سيطرتهم الميدانية عليها..وتوجيهم ضربات ساحقه لأوكار وتحصينات وتجمعات الجيش السعودي غيرت المعادلة العسكرية على الميدان وسط تقدم متسارع للجيش اليمني واللجان الشعبية.

155 قتيلا من الجيش السعودي ما بين ضابط وفرد جزء يسير من القتلى الذين اعترفت بها وسائل الإعلام السعودي

تتفرد بنشر أسمائهم “وكالة مرصد للأنباء” وهم :

هاشم عبيد محمد البركاتي _جيزان 1_1_2017

الجندي اول محمد مغاوي مفرح حريصي ـ الحد الجنوبي نجران5/١/٢٠١٧م

الجندي اول عبدالله محمد الحاتمي 8/١/٢٠١٧م

الرقيب اول ظافر بن عبدالله ابن سويد الناهسي الشهراني نجران5/1/٢٠١٧م

محمد فرحان علي الجابري _ نجران 5/1/2٠17م

العريف نايف فرحان الحربي 5/1/2٠17م

النقيب سعد صالح السبيعي5/1/2017م

بداح صكب الظفيري _الحد الجنوبي

الجندي أول سلطان وجعان الغزواني

الجندي اول محمد بن حسن الشراع العاصمي

الرقيب اول سعود بن محمد بن جري السعدي الاكلبي 13/1/2017م

العريف محمد بن يحيى النجعي نجران

الجندي سعد حيا العوفي الحربي 20/1/2017م

القائد عبدالناصر الشعيبي قتل في مديرية المخا محافظة تعز 21/1/2017م

محمد الجابري _نجران

ابو بكر الماجدي _نجران22/1/2017م

خلف العلياني _الربوعه

جندي اول خالد عبدالرحمن سفر القميزي المقاطي

الرقيب هاشم مجممي جيزان

سعد بن عبدالله بن عزمان البهيشي الاحمري الحد الجنوبي

خالد عبدالرحمن العتيبي

الرقيب سالم علي العمري الخوبة

سعد الاحمري الحد الجنوبي هو شيخ اخواني تكفيري نشرت له فيديو تحريضية على الجيش واللجان

الملازم محمد سفر ال سفر البهيشي الاحمري

الرقيب مشبب عوض بن قياري البهيشي الاحمري 25/1/2017م

عبده موسى الهلالي

الشهيد مقبل ثويني السويدي الشمري 31/1/20١7م

ناصر بن رباح خليوي الميموني القوات البحرية _ فرقاطه المدينه

وكيل رقيب ثامر مسحل سلطان الذيابي العتيبي القوات البحريه _فرقاطه المدينة

رقيب بندر حمود معيوف الركيبي الصبحي القوات البحريه _فرقاطه المدينه

وكيل رقيب باسم الحميدي منير المطيري _فرقاطة المدينة

احمد معيض عسيري _ملحق من سفينة ابها

العريف يونس بن علي ابو راسين_الحد الجنوبي 1/2/2017م

العريف نواف نايف المطيري الحد الجنوبي 2/4/2017م

محمد جابر عيسى حقوي _الخوبه

أحمد بن حسين بن أحمد دهل _الخوبه

عبدالله صالح البلوي الحد الجنوبي

الرقيب خالد بن احمد الخرش الكناني الزهراني _الحد الجنوبي

خضر عودة الرميش العطوي _الحد الجنوبي

عيد سعود العصيمي _الحد الجنوبي 5/2/2017م

حسن بن عواض الجوني 7/2/2017م

العريف سعد حمدان محمد الجهني

الجندي اول علي بن سويد بن محمد الشمراني _الحد الجنوبي

جندي اول وائل بن احمد بن محمد بن عمير المدخلي _الحد الجنوبي

الرائد عبدالله شيبان العامري حمدي

الملازم محمد بن سفر ال سفر الأحمري 8/2/2017م

النقيب محمد عيد ال علي السبيعي 9/2/٢017م

عبدالرحمن هادي يحيى البيشي _الحد الجنوبي

العريف محمد المحرزي 12/2/2017م

العريف سالم بن حسان العمري السفياني. 13/2/2017م

محمد مبخوت الصيعري

جندي جابر احمد محمد المشقذي الهلالي

الجندي اول جمعان بن جابر هروبي 15/2/2017م

محمد بن مفرح المنجحي العسيري 17/2/2017م

رقيب اول علي بن حسن السيد عسيري

الجندي مفرح بن احمد سالم الربعي 19/2/2017م

جندي اول احمد بن ناصر بن ملفي عتودي

وكيل رقيب احمد بن سلمان الشهري20/2/2017م

النقيب عمر المشعلي_ الحد الجنوبي

النقيب عمر ابو خشيم _الحد الجنوبي

حسام الكليبي _ظهران الجنوب

الجندي عبدالرحمن بن يحيى سحاري21/2/2017م

الجندي اول مبشر جابر الزوعاني _الحد الجنوبي 23/2/2017م

العريف مبارك صالح مغيث ال فايع القحطاني _ضهران الجنوب 24/2/2017م

ياسر صالح همدان بن محنش الشهري

العريف علي بن يحي الجعفري

العريف محمد احمد عبدالله هزازي الحد الجنوبي1/3/2017

وكيل رقيب احمد يحيى حسين الخسافي الفيفي. الحد الجنوبي 4/3/2017

عبيد محمد المقبل الخمسان الشمري_الحد الجنوبي 5/3/2017

يحيى جِبْرِيل القيسي _الحد الجنوبي 7/3/2017

الر قيب حمد بن ابراهيم بن حلمان الجبير _الحد الجنوبي

فهد بن سعود بن عقاب العرمان الهويلمي_الحد الجنوبي 10/3/2017

حسين بن محمد لاحق الرفيدي القحطاني _الحثيرة _جيزان 12/3/2017

الجندي فيصل بن نافع شعيب السرباتي الحربي احد منسوبي اللواء19_جيزان 13/3/2017

علي بن محمد ناصر فضيلي المنجحي العسيري _الحد الجنوبي

ناهس عبدالله الحربي العلوي _الحد الجنوبي 17/3/2017

عبيد فلاح العلوي_الحد الجنوبي

علي سفر ابن معتق ال بيصاع_الحد الجنوبي

دغيم صعفق الشميلي الشمري_الحد الجنوبي

سعيد سلطان القحطاني _الحد الجنوبي 20/3/2017

العريف بندر جبران شراحيلي_الحد الجنوبي

محمد بن عبدالله بن شليان الحارثي _الحد الجنوبي 22/3/2017

العريف سعد نايف المقاطي العتيبي _الحد الجنوبي 23/3/2017

عطاالله ياسين العنزي الدهمشي_الحد الجنوبي 29/3/2017

محمد علي الغاوي الشهري_الحد الجنوبي 31/3/2017

عبدالعزيز بن محيا بن حسن القيسي الحد الجنوبي

سعد نايف مذكر العتيبي_الحد الجنوبي

الرقيب راشد بن فالح العنزي _الحد الجنوبي1/4/2017

الجندي عبد الرحمن غانم بخيت _الحد الجنوبي 3/4/2017

الجندي اول حسن احمد جابر مسعود غزواني_الحد الجنوبي 7/4/2017

فايز يحيى مبارك المعقبي المالكي_نجران 8/4/2017

خالد معشي_الحد الجنوبي 9/4/2017

ناجي مبخوت لزمل الكربي 10/4/2017

العريف سعد دهيبش المسيلي الحارثي 13/4/2017

الرقيب علي بن محمد حسين الضامري_الحد الجنوبي 15/4/2017

الرقيب مقبل هديب العازمي_نجران 16/4/2017

العريف عيسى بن مضواح معبر الريثي_الحد الجنوبي 18/4/2017

المقدم الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهراني طائرة مارب

المقدم الركن فيصل بن سعود السبيعي طائرة مارب

النقيب الطيار التركي بن ابراهيم الهويريني طائرة مارب

الملازم اول طيار ريان عبدالرحمن الشهراني طائرة مارب

الرقيب اول علي بن يحيئ الشيخي طائرة مارب

العريف معيض بن محمد القحطاني طائرة مارب

العريف مهل بن سالم الرشيدي طائرة مارب

جندي محمد بن عبدالله الصيعري طائرة مارب

الرقيب علي بن عبدالله الحلافي طائرة مارب

الرقيب الفني موسئ بن سالم الشهري طائرة مارب

رقيب اول نايف بن حسن معوض طائرة مارب

محمد بن احمد عقيلي مارب 23/4/2017

الرقيب مناحي ناصر السبيعي25/4/2017

الملازم ركان الحسيان

الجندي عطيه راجح عاتي _نجران 26/4/2017

الرقيب موسى احمد العسيري_نجران 28/4/2017

الرقيب جابر بن أحمد يتيمي العبدلي

الرقيب محمد موسى الريثي_الحدود

مفرح محمد قاسم مسفري العسيري_الحد الجنوبي 1/5/2017م

محمد الحريبي _الحدالجنوبي _الخوبه_ 2/5/2017م

الرقيب جابر احمد اليتيمي_الحد الجنوبي موقع الجمايم_ 4/5/2017م

وكيل رقيب محمد موسى جبار الريثي_الحد الجنوبي موقع الجمايم_ 4/5/2017م

يحيى بن محه علي عزيزي _الحد الجنوبي 4/5/2017م

وكيل رقيب يحي محمد قاسم غزواني _الحد الجنوبي _جيزان _6/5/2017م

العريف سيف صالح مصيول المضيبري _الحد الجنوبي_ 6/5/2017م

صالح بن محمد شباب العامري _الحد الجنوبي_ 7/5/2017م

الملازم محمد علي آل سلطان _الحد الجنوبي 9/5/2017م

العريف عبدالله بن سعيد بن سابر الدحروجي الوهبي الشهراني_الحد الجنوبي_ 9/5/2017م

الجندي عبيد حمدان منيس الشمراني_الربوعة 10/5/2017م

مناع سعد علي الحلافي _الحد الجنوبي 11/5/2017م

الملازم اول فهد شاهر القحطاني الحد الجنوبي_ 12/5/2017م

الرقيب سعد بن ناصر العضادين الملوح السبيعي_الحد الجنوبي 15/5/2017م

عطيه احمد علي العيسي_الحد الجنوبي_ 16/5/2017م

النقيب علي عبدالله بن صليم الاحمري_ظهران الجنوب 20/5/2017م

الجندي اول زهير بن علي محسن عقيلي _الخوبه 20/5/2017م

النقيب علي عبدالله الثعلبي _نجران 20/5/2017م

الجندي حمد مبارك خويتم شدلان الكربي الحد الجنوبي 20/5/2017م

الجندي اول محمد بن هادي ثابت حكمي الحد الجنوبي 20/5/2017م

جندي اول منصور بن محمد بن رزق الله المتعاني _الحد الجنوبي_جيزان 21/5/2017م

العريف عزيز موسى ابراهيم عسيري _الحد الجنوبي 21/5/2017م

الرقيب مضلي علي عبدالله علي الغامدي_ الحد الجنوبي 22/5/2017م

مفرح بن علي جبار هروبي_الحد الجنوبي 26/5/2017م

الرقيب علي بن عبده أحمد عبادي 25/5/2017م

عبدالله علي مشهور حمدي_ الحد الجنوبي 26/5/2017م

العريف فهد بن محمد الدهيمي_الحد الجنوبي 27/5/2017م

موسى علي ابراهيم المخلوطي _الحد الجنوبي 31/5/2017م

النقيب محمد السبيعي

العريف سعد مرشود عتيق الرحيلي

الرقيب احمد بن جبران مسعود الغزواني _الحد الجنوبي

الجندي اول / متعب علي سعيد القحطاني جيزان

باسم يحي موسى معشي

وكيل رقيب / محمد شامي علي حدادي

عبدالعزيز التركي

متعب بن علي آل عرفان25/6/2017م

العريف فيصل بن يحيى عبدالله حمدي27/6/2017م

فيصل بن حامد العطاوي الحبردي العتيبي

العريف أحمد هادي جبريل 28/6/2017م

الوكيل الرقيب أحمد علي أحمد المعربي الشهري

المصدر : وكالة مرصد للأنباء

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