المشهد اليمني الأول/
كشفت مصادر خاصة لوكالة مرصد للأنباء عن بعض أسماء قتلى الجيش السعودي الذين قتلوا بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في المعارك الدائرة والمشتعلة في جبهات ما وراء الحدود حيث تكبد من خلالها الجيش السعودي خسائر بشرية ومادية كبرى وفادحة في صفوفه.
وحصلت “وكالة مرصد للأنباء” على إحصائية لبعض أسماء قتلى الجيش السعودي ضباط وافراد من مختلف وحداته وتشكيلاته الذين لقوا مصارعهم خلال النصف الأول من العام2017م, بمختلف أنواع الأسلحة اليمنية خلال العمليات العسكرية النوعية البطولية الواسعة التي يشنها أبطال الجيش المسنود باللجان الشعبية داخل العمق السعودي في كل من قطاع عسير ونجران وجيزان وبثتها وحدة الاعلام الحربي والتي أسقط من خلالها العديد من مواقع الجيش السعودي وبسط سيطرتهم الميدانية عليها..وتوجيهم ضربات ساحقه لأوكار وتحصينات وتجمعات الجيش السعودي غيرت المعادلة العسكرية على الميدان وسط تقدم متسارع للجيش اليمني واللجان الشعبية.
155 قتيلا من الجيش السعودي ما بين ضابط وفرد جزء يسير من القتلى الذين اعترفت بها وسائل الإعلام السعودي
تتفرد بنشر أسمائهم “وكالة مرصد للأنباء” وهم :
هاشم عبيد محمد البركاتي _جيزان 1_1_2017
الجندي اول محمد مغاوي مفرح حريصي ـ الحد الجنوبي نجران5/١/٢٠١٧م
الجندي اول عبدالله محمد الحاتمي 8/١/٢٠١٧م
الرقيب اول ظافر بن عبدالله ابن سويد الناهسي الشهراني نجران5/1/٢٠١٧م
محمد فرحان علي الجابري _ نجران 5/1/2٠17م
العريف نايف فرحان الحربي 5/1/2٠17م
النقيب سعد صالح السبيعي5/1/2017م
بداح صكب الظفيري _الحد الجنوبي
الجندي أول سلطان وجعان الغزواني
الجندي اول محمد بن حسن الشراع العاصمي
الرقيب اول سعود بن محمد بن جري السعدي الاكلبي 13/1/2017م
العريف محمد بن يحيى النجعي نجران
الجندي سعد حيا العوفي الحربي 20/1/2017م
القائد عبدالناصر الشعيبي قتل في مديرية المخا محافظة تعز 21/1/2017م
محمد الجابري _نجران
ابو بكر الماجدي _نجران22/1/2017م
خلف العلياني _الربوعه
جندي اول خالد عبدالرحمن سفر القميزي المقاطي
الرقيب هاشم مجممي جيزان
سعد بن عبدالله بن عزمان البهيشي الاحمري الحد الجنوبي
خالد عبدالرحمن العتيبي
الرقيب سالم علي العمري الخوبة
سعد الاحمري الحد الجنوبي هو شيخ اخواني تكفيري نشرت له فيديو تحريضية على الجيش واللجان
الملازم محمد سفر ال سفر البهيشي الاحمري
الرقيب مشبب عوض بن قياري البهيشي الاحمري 25/1/2017م
عبده موسى الهلالي
الشهيد مقبل ثويني السويدي الشمري 31/1/20١7م
ناصر بن رباح خليوي الميموني القوات البحرية _ فرقاطه المدينه
وكيل رقيب ثامر مسحل سلطان الذيابي العتيبي القوات البحريه _فرقاطه المدينة
رقيب بندر حمود معيوف الركيبي الصبحي القوات البحريه _فرقاطه المدينه
وكيل رقيب باسم الحميدي منير المطيري _فرقاطة المدينة
احمد معيض عسيري _ملحق من سفينة ابها
العريف يونس بن علي ابو راسين_الحد الجنوبي 1/2/2017م
العريف نواف نايف المطيري الحد الجنوبي 2/4/2017م
محمد جابر عيسى حقوي _الخوبه
أحمد بن حسين بن أحمد دهل _الخوبه
عبدالله صالح البلوي الحد الجنوبي
الرقيب خالد بن احمد الخرش الكناني الزهراني _الحد الجنوبي
خضر عودة الرميش العطوي _الحد الجنوبي
عيد سعود العصيمي _الحد الجنوبي 5/2/2017م
حسن بن عواض الجوني 7/2/2017م
العريف سعد حمدان محمد الجهني
الجندي اول علي بن سويد بن محمد الشمراني _الحد الجنوبي
جندي اول وائل بن احمد بن محمد بن عمير المدخلي _الحد الجنوبي
الرائد عبدالله شيبان العامري حمدي
الملازم محمد بن سفر ال سفر الأحمري 8/2/2017م
النقيب محمد عيد ال علي السبيعي 9/2/٢017م
عبدالرحمن هادي يحيى البيشي _الحد الجنوبي
العريف محمد المحرزي 12/2/2017م
العريف سالم بن حسان العمري السفياني. 13/2/2017م
محمد مبخوت الصيعري
جندي جابر احمد محمد المشقذي الهلالي
الجندي اول جمعان بن جابر هروبي 15/2/2017م
محمد بن مفرح المنجحي العسيري 17/2/2017م
رقيب اول علي بن حسن السيد عسيري
الجندي مفرح بن احمد سالم الربعي 19/2/2017م
جندي اول احمد بن ناصر بن ملفي عتودي
وكيل رقيب احمد بن سلمان الشهري20/2/2017م
النقيب عمر المشعلي_ الحد الجنوبي
النقيب عمر ابو خشيم _الحد الجنوبي
حسام الكليبي _ظهران الجنوب
الجندي عبدالرحمن بن يحيى سحاري21/2/2017م
الجندي اول مبشر جابر الزوعاني _الحد الجنوبي 23/2/2017م
العريف مبارك صالح مغيث ال فايع القحطاني _ضهران الجنوب 24/2/2017م
ياسر صالح همدان بن محنش الشهري
العريف علي بن يحي الجعفري
العريف محمد احمد عبدالله هزازي الحد الجنوبي1/3/2017
وكيل رقيب احمد يحيى حسين الخسافي الفيفي. الحد الجنوبي 4/3/2017
عبيد محمد المقبل الخمسان الشمري_الحد الجنوبي 5/3/2017
يحيى جِبْرِيل القيسي _الحد الجنوبي 7/3/2017
الر قيب حمد بن ابراهيم بن حلمان الجبير _الحد الجنوبي
فهد بن سعود بن عقاب العرمان الهويلمي_الحد الجنوبي 10/3/2017
حسين بن محمد لاحق الرفيدي القحطاني _الحثيرة _جيزان 12/3/2017
الجندي فيصل بن نافع شعيب السرباتي الحربي احد منسوبي اللواء19_جيزان 13/3/2017
علي بن محمد ناصر فضيلي المنجحي العسيري _الحد الجنوبي
ناهس عبدالله الحربي العلوي _الحد الجنوبي 17/3/2017
عبيد فلاح العلوي_الحد الجنوبي
علي سفر ابن معتق ال بيصاع_الحد الجنوبي
دغيم صعفق الشميلي الشمري_الحد الجنوبي
سعيد سلطان القحطاني _الحد الجنوبي 20/3/2017
العريف بندر جبران شراحيلي_الحد الجنوبي
محمد بن عبدالله بن شليان الحارثي _الحد الجنوبي 22/3/2017
العريف سعد نايف المقاطي العتيبي _الحد الجنوبي 23/3/2017
عطاالله ياسين العنزي الدهمشي_الحد الجنوبي 29/3/2017
محمد علي الغاوي الشهري_الحد الجنوبي 31/3/2017
عبدالعزيز بن محيا بن حسن القيسي الحد الجنوبي
سعد نايف مذكر العتيبي_الحد الجنوبي
الرقيب راشد بن فالح العنزي _الحد الجنوبي1/4/2017
الجندي عبد الرحمن غانم بخيت _الحد الجنوبي 3/4/2017
الجندي اول حسن احمد جابر مسعود غزواني_الحد الجنوبي 7/4/2017
فايز يحيى مبارك المعقبي المالكي_نجران 8/4/2017
خالد معشي_الحد الجنوبي 9/4/2017
ناجي مبخوت لزمل الكربي 10/4/2017
العريف سعد دهيبش المسيلي الحارثي 13/4/2017
الرقيب علي بن محمد حسين الضامري_الحد الجنوبي 15/4/2017
الرقيب مقبل هديب العازمي_نجران 16/4/2017
العريف عيسى بن مضواح معبر الريثي_الحد الجنوبي 18/4/2017
المقدم الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهراني طائرة مارب
المقدم الركن فيصل بن سعود السبيعي طائرة مارب
النقيب الطيار التركي بن ابراهيم الهويريني طائرة مارب
الملازم اول طيار ريان عبدالرحمن الشهراني طائرة مارب
الرقيب اول علي بن يحيئ الشيخي طائرة مارب
العريف معيض بن محمد القحطاني طائرة مارب
العريف مهل بن سالم الرشيدي طائرة مارب
جندي محمد بن عبدالله الصيعري طائرة مارب
الرقيب علي بن عبدالله الحلافي طائرة مارب
الرقيب الفني موسئ بن سالم الشهري طائرة مارب
رقيب اول نايف بن حسن معوض طائرة مارب
محمد بن احمد عقيلي مارب 23/4/2017
الرقيب مناحي ناصر السبيعي25/4/2017
الملازم ركان الحسيان
الجندي عطيه راجح عاتي _نجران 26/4/2017
الرقيب موسى احمد العسيري_نجران 28/4/2017
الرقيب جابر بن أحمد يتيمي العبدلي
الرقيب محمد موسى الريثي_الحدود
مفرح محمد قاسم مسفري العسيري_الحد الجنوبي 1/5/2017م
محمد الحريبي _الحدالجنوبي _الخوبه_ 2/5/2017م
الرقيب جابر احمد اليتيمي_الحد الجنوبي موقع الجمايم_ 4/5/2017م
وكيل رقيب محمد موسى جبار الريثي_الحد الجنوبي موقع الجمايم_ 4/5/2017م
يحيى بن محه علي عزيزي _الحد الجنوبي 4/5/2017م
وكيل رقيب يحي محمد قاسم غزواني _الحد الجنوبي _جيزان _6/5/2017م
العريف سيف صالح مصيول المضيبري _الحد الجنوبي_ 6/5/2017م
صالح بن محمد شباب العامري _الحد الجنوبي_ 7/5/2017م
الملازم محمد علي آل سلطان _الحد الجنوبي 9/5/2017م
العريف عبدالله بن سعيد بن سابر الدحروجي الوهبي الشهراني_الحد الجنوبي_ 9/5/2017م
الجندي عبيد حمدان منيس الشمراني_الربوعة 10/5/2017م
مناع سعد علي الحلافي _الحد الجنوبي 11/5/2017م
الملازم اول فهد شاهر القحطاني الحد الجنوبي_ 12/5/2017م
الرقيب سعد بن ناصر العضادين الملوح السبيعي_الحد الجنوبي 15/5/2017م
عطيه احمد علي العيسي_الحد الجنوبي_ 16/5/2017م
النقيب علي عبدالله بن صليم الاحمري_ظهران الجنوب 20/5/2017م
الجندي اول زهير بن علي محسن عقيلي _الخوبه 20/5/2017م
النقيب علي عبدالله الثعلبي _نجران 20/5/2017م
الجندي حمد مبارك خويتم شدلان الكربي الحد الجنوبي 20/5/2017م
الجندي اول محمد بن هادي ثابت حكمي الحد الجنوبي 20/5/2017م
جندي اول منصور بن محمد بن رزق الله المتعاني _الحد الجنوبي_جيزان 21/5/2017م
العريف عزيز موسى ابراهيم عسيري _الحد الجنوبي 21/5/2017م
الرقيب مضلي علي عبدالله علي الغامدي_ الحد الجنوبي 22/5/2017م
مفرح بن علي جبار هروبي_الحد الجنوبي 26/5/2017م
الرقيب علي بن عبده أحمد عبادي 25/5/2017م
عبدالله علي مشهور حمدي_ الحد الجنوبي 26/5/2017م
العريف فهد بن محمد الدهيمي_الحد الجنوبي 27/5/2017م
موسى علي ابراهيم المخلوطي _الحد الجنوبي 31/5/2017م
النقيب محمد السبيعي
العريف سعد مرشود عتيق الرحيلي
الرقيب احمد بن جبران مسعود الغزواني _الحد الجنوبي
الجندي اول / متعب علي سعيد القحطاني جيزان
باسم يحي موسى معشي
وكيل رقيب / محمد شامي علي حدادي
عبدالعزيز التركي
متعب بن علي آل عرفان25/6/2017م
العريف فيصل بن يحيى عبدالله حمدي27/6/2017م
فيصل بن حامد العطاوي الحبردي العتيبي
العريف أحمد هادي جبريل 28/6/2017م
الوكيل الرقيب أحمد علي أحمد المعربي الشهري
المصدر : وكالة مرصد للأنباء