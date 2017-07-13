المشهد اليمني الأول/

اصدرت السلطات السعودية قائمة جديدة بمنع من السفر تشمل أمراء ودعاة ورياضيين وكُتّاب وسياسيين ورجال اعمال وذلك خوفا من ان يؤلبوا ضد ولي العهد محمد بن سلمان حسب ما اعلن المغرد باسم “العهد الجديد” .

هذا ولم يعد بن سلمان يثق بأحد مطلقا يظن أن كل من يغادر قد يخلق معارضة ويؤلب ضده في الخارج ولذلك فإن كثير من الأمراء لم يأذن لهم بالمغادرة للإجازة.

وقال المغرد الذي يعرف نفسه باسم “العهد الجديد” وهو بحسب وصفه لنفسه -راصد ومحلل لمظاهر التغيير في العهد الجديد قريب من غرف صناعة القرار- ، قال هذا المغرد انه سوف ينشر قائمة باسماء الممنوعين عن السفر بعد أن يأذن المصدر بذلك.

وفي السياق نفسه، تناول المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، في تغريدات سابقة، أحاديث يتداولها المحيطون بـ”بن سلمان”، بشأن قيام الأخير بشراء نحو 100 ألف حساب على موقع “تويتر”،

وتوظيف عدد كبير من الكوادر في تشغيل هذه الحسابات لأجل الترويج لنفسه، وهو ما أكده موقع “الخليج الجديد” نقلًا عن مصدر مطلع حول أن المستشار في “الديوان الملكي” السعودي والمقرب من ولي العهد سعود القحطاني هو الذي يشرف على هذه الحسابات.

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