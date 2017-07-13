المشهد اليمني الأول/

في إطار الأزمة الخليجية المتصاعدة تأثيراتها على دول مجلس التعاون سيّما قطر والامارات والبحرين والسعودية، بدأت أطراف الأزمة تكشف ما تملك من معطيات ومعلومات ضد خصومها في الأزمة.

صحيفة “الشرق” القطرية كشفت أن مقتل أبوحفصة السعودي – أحد قادة تنظيم داعش- أثناء محاولته الهروب من الساحل الأيمن في الموصل، أتى ليسلط الضوء على دور السعودية في إطالة أمد العمليات ضد داعش واستنزاف المليارات من خزينة الدولة العراقية في الحرب ضد داعش.

وقالت الصحيفة إن القوات العراقية عثرت بحوزة قتلى داعش على وثائق مهمة وتسجيلات بأسماء عناصر داعش في المدينة القديمة.

وبحسب الصحيفة فإنّ الوثائق كشفت أن ” 150 ضابط مخابرات سعودياً دخلوا مدينة الموصل عن طريق محافظة الحسكة (السورية) الحدودية التي سيطر عليها تنظيم داعش يقودهم مقدم اسمه فهد مصباح، وكان برفقته صحفي سعودي من صحيفة الوطن السعودية لدى دخولهم الموصل، ولاحقاً قتلت قوات النخبة العراقية ضابطاً سعودياً برتبة عقيد من قوات درع الجزيرة أثناء تواجده في مدينة سامراء.”

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