المشهد اليمني الأول/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاربعاء، أن انتصار العراقيين في حربهم على تنظيم داعش الارهابي هو انتصار كبير للعالم كله.

وأشار السيسي،خلال لقاءه وزراء الاعلام العرب، على هامش أعمال اجتماع الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية على الارهاب.

واستقبل السيسي بمقر رئاسة الجمهورية ب‍مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، وزراء الإعلام العرب، وتناول خلال اللقاء القضايا العربية والدولية، بينها الانتصارات التي حققتها القوات الامنية العراقية في مدينة الموصل والتي اسفرت عن تحريرها بشكل كامل من الارهاب.

وانطلق، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة ل‍جامعة الدول العربية، أعمال اجتماع الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة تونس.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، قد عقد أعمال دورته السابعة أمس الثلاثاء، برئاسة مصر وعضوية الإمارات والسعودية والأردن وموريتانيا وتونس والجزائر وجيبوتي والعراق، وذلك للتحضير للدورة الـ 48 لوزراء الإعلام.

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