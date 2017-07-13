المشهد اليمني الأول/

دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، آلية تابعة لمرتزقة العدوان فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في مديرية المخا غرب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري، أن قوة الإسناد المدفعي دمرت بعدد من القذائف آلية تابعة لمرتزقة العدوان شرق منطقة يختل بمديرية المخا.

وأضاف أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة بذات المنطقة.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وكان أعطب الجيش واللجان الشعبية في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء آلية تابعة لمرتزقة العدوان غرب منطقة العمري في مديرية ذباب في ذات المحافظة.

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