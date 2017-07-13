المشهد اليمني الأول/

ستنطلق مساء اليوم الخميس 13 يوليو 2017م، حملة تغريدات واسعة على موقع التواصل الإجتماعي التويتر لنشر إنجازات الجيش واللجان الشعبية خلال النصف الأول من العام 2017م.

ودعا القائمون على الحملة أبناء الشعب اليمني الصامد إلى المشاركة في هذه الحملة والتي ستحتوي على مفاجئات عديدة منها نشر مواد تعرض للمرة الأولى تتضمن بيانات بالأسماء والصور أبرز قيادات العدوان التي لقيت مصرعها خلال النصف الأول من عام 2017 .

كذلك سيتم الإفصاح بالأرقام عن خسائر قوى العدوان في العتاد (البري، الجوي، البحري)، بالإضافة لأبرز المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي خلال الـ6 أشهر الأولى من هذا العام، إلى جانب أعمال جديدة لم تعرض بعد (فلاشات، انفوجرافيك، بوسترات) أبرز الانجازات على مستوى التصنيع والقوة الصاروخية .

رابط بنك التغريدات

https://sites.google.com/site/SignsOfYemeniVictory/

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