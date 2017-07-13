المشهد اليمني الأول/

لقي 3 جنود سعوديون مصارعهم قنصا، اليوم الخميس، كما قتل عدد آخر في قصف مدفعي في جيزان، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي في نجران.

وأكد مصدر عسكري ، قنص جنديين سعوديين بموقع المعريضة وثالث في موقع الكرس بجيزان.

وفي القطاع نفسه، ذكر المصدر أن عددا من جنود الجيش السعودي قتلوا وجرح آخرون في قصف مدفعي استهدفهم بموقع الفريضة.

وفي نجران، استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجيش السعودي في موقع الضبعة محققة إصابات مباشرة.بحسب إفادة المصدر.

واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان يوم الاثنين الماضي موقع الضبعة السعودي بنجران كما تم قنص جندي سعودي في موقع العبادية بجيزان.

يذكر أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية حصدت خلال النصف الأول من العام الجاري 2017م، 231 جندياً سعودياً و63 مرتزقاً في جبهات جيزان ونجران وعسير الحدودية.

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