المشهد اليمني الأول/

لقي 3 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الخميس، مصارعهم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري، مصرع 3 من مرتزقة العدوان بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح.

وكان 4 من مرتزقة العدوان لقوا مصارعهم أمس الأربعاء، في وادي نوع بمديرية صرواح في مأرب.

يذكر أن صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت، أمس الأربعاء، بصواريخ الكاتيوشا تجمعات مرتزقة العدوان في معسكر ماس بمأرب وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

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