المشهد اليمني الأول/

اعترفت حكومة الفار هادي بمصرع 12 ألف عنصر مرتزق على أيدي قوات الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان الشعبية في جبهات الجوف ومأرب .

جاء ذلك على لسان نائف البكري القيادي في حزب “الإصلاح” الإخواني ووزير الشباب والرياضة في حكومة بن دغر.

وظهر البكري، في مقطع فيديو مسرب يتحدث إلى اجتماع بحضور شخصيات سعودية في الرياض، محاولا تبرير إخفاقات مجاميع العدوان على مدى عامين ونيف دون تحقيق أي تقدم يذكر، خاصة في جبهة نهم.

وكشف البكري عن مصرع 12 ألف عنصر من مجاميع العدوان، في معارك مع الجيش واللجان، في الجوف ومأرب، منذ بدأ العدوان السعودي على اليمن.

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