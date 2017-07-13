المشهد اليمني الأول/

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، مقتل أحد جنودها في معارك مع الجيش واللجان الشعبية على حدودها الجنوبية مع اليمن، ليرتفع عدد قتلاها في الشريط الحدودي، منذ العاشر من مايو الماضي، إلى 31 جندياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، «واس»، أن «العريف ماجد عوض الوذيناني استشهد أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي».

وأضافت أن «الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نقل تعازي القيادة السعودية لذوي الجندي الوذيناني».

ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل حول ظروف مقتل الجندي الوذيناني، أو توقيته.

وأمس الأربعاء، أعلنت السلطات السعودية مقتل جنديين على الحدود مع اليمن، هما: عادل الزهراني، وأبو بكر علي بهلول.

وبمقتل الوذيناني، اليوم، يرتفع عدد قتلى الجيش السعودي في الشريط الحدودي مع اليمن، منذ العاشر من مايو الماضي، إلى 31 جندياً.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات