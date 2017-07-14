المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الجمعة، في هجوم للجيش اليمني واللجان الشعبية بمديرة المعافر، كما تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بمديرية المخا غرب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري ، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما على مواقع مرتزقة العدوان في منطقة الكدحة بمديرية المعافر غرب تعز.

وأكد المصدر وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال العملية العسكرية، بالإضافة إلى تدمير عتاد عسكري واغتنام آخر كان بحوزتهم قبل فرار من تبقى منهم.

وفي ذات السياق تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة شرق مديرية المخاء غرب تعز.

وكان 6 من مرتزقة العدوان لاقوا مصارعهم، أمس الخميس، بنيران الجيش واللجان في مديرية صالة بمدينة تعز، فيما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة وتحصيناتهم شمال غرب العمري بمديرية ذباب جنوب غرب المحافظة.

كما تم تدمير آلية تابعة لمرتزقة العدوان بعدد من قذائف المدفعية شرق يختل بمديرية المخا، وتمكن أبطال الجيش واللجان من صد زحف لمرتزقة العدوان على تبة المفاليس وتبة الخزان في مديرية حيفان بتعز.

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