المشهد اليمني الأول/

قتل 6 من أفراد الأمن المصري بينهم ضابط، اليوم الجمعة، في هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا قرب منطقة سقارة الأثرية في محافظة الجيزة، غربي القاهرة.

وبحسب وسائل اعلام مصرية فقد هاجم مسلحون ملثمون يستقلون دراجة نارية وأطلقوا وابلا من الرصاص من أسلحة آلية على نقطة أمنية للشرطة السياحي الخاص بقرية أبوصير بالبدرشين في الجيزة وفروا هاربين.

وأدى الهجوم إلى مقتل ضابط، وأميني شرطة، و3 مجندين، وتم فرض طوق أمني حول المكان وتمشيط المنطقة، كما نشرت مديرية أمن الجيزة عدة نقاط أمنية لمحاصرة الجناة والقبض عليهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة، بيد أن الجماعات التكفيرية شنت خلال الأعوام الثالثة الأخيرة هجمات مماثلة على قوات الأمن والجيش المصرية في مختلف المناطق المصرية وتركز معظمها في شبه جزيرة سيناء والقاهرة.

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