المشهد اليمني الأول/

خرج أبناء محافظة الحديدة اليوم الجمعة في مظاهرة حاشدة تنديداً بمنع العدوان دخول سفينة مازوت مخصصة لتشغيل كهرباء الحديدة .

واستنكر المتظاهرون بأشد العبارات تصرفات العدوان الغير أخلاقية بإستغلال معاناة المواطنين والأطفال والنساء لمكاسب وضيعة .

وحذر المتظاهرون من مغبة مواصلة العدوان المتاجرة وإستغلال المعاناة المترتبة عن الحصار واستمرار منع دخول سفينة المازوت “فريو” المخصصة لكهرباء محافظة الحديدة من الوصول إلى ميناء الحديدة.

كما طالب المتظاهرون الأمم المتحدة إلى العودة إلى مهامها بدلاً من لعب أدوار قذرة تقزمها أمام الشعوب .

واستنكر المشاركون الصمت المخزي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان ، مشيدين بالمواقف البطولية للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وكان تحالف العدوان الأمريكي السعودي قد منع سفينة المازوت “فريو” المخصصة لكهرباء محافظة الحديدة من الوصول إلى ميناء الحديدة، بهدف زيادة المعاناة على المواطنين للمتاجرة والضغط لتحقيق أهداف عجز عن تحقيقها عسكرياً، ويحاول تحقيقها بالعقاب الجماعي.

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