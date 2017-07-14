المشهد اليمني الأول/
☆ أداء | #عيسى_الليث
☆ كلمات | #محمد_التركي_الهلالي
يامسرج الصهباء مدد
الى الامام الى الامام
جيشي لجاني تتحد
والحمد له رب الانام
سلّم على افذاذ البلد
سلم على البدر التمام
سلّم على كمّن اسد
في مترسه شدالحزام
ذي هو مع الباري يِجِد
ويتبع الال الكرام
ياكل نشمي مِنبّرِد
لا عِز في ذل السلام
يامسرج الصهباء مدد
الى الامام الى الامام
جيشي لجاني تتحد
والحمد له رب الانام
واحنا مع الله نِجتِهد
ياشَوُقنا للاقتِحام
ياشعبنا فابشر وعِدّ
والله ماساعه تُضَام
حَامِي قتالي مابَرَد
والنصر لك مِسك الختام
يوتيوب
https://youtu.be/CrXiVYK4jVI
لتحميل الزامل بصيغة صوتية من الميديا فاير
http://www.mediafire.com/file/8f488blyjhxlqvi