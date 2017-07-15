المشهد اليمني الأول/

قتل مدير قسم شرطة وثلاثة من مرافقيه، ظهر اليوم الجمعة، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين مجهولين بمديرية المسراخ بمحافظة تعز.

ونقلت مصادر إعلامية عن سكان محليين أنهم سمعوا تبادلا لإطلاق النار أثناء صلاة الجمعة، بين مدير قسم نجد قسيم المدعو محمد عبدالله يحيى و ثلاثة من مرافقيه من جهة ومجهولين من جهة آخري انتهت بمقتل مدير القسم ومرافقيه.

وتأتي هذه الحادثة في إطار حالة الصراع بين مجاميع مرتزقة العدوان، حيث شهدت مدينة تعز ظهر اليوم اشتباكات عنيفة بين مجاميع مرتزقة العدوان المسلحة تتبع إحداها المدعو غزوان المخلافي ومجاميع أخرى تابعة لأبو العباس في شارع جمال وسط المدينة.

واستخدم المسلحون خلال الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ومن بينها سلاح عيار 12.7مم، وهو ما أثار حالة من الخوف والهلع لدى السكان مدينة تعز.

وفي ذات السياق شنت جماعة مسلحة هجوما على طقم مسلح يتبع جماعة ما يسمى أبو العباس في منطقة التحرير الأسفل، وأدى الهجوم إلى استشهاد مواطن كان على متن دراجة نارية في المنطقة، كما أصيب سائق الطقم بثلاث طلقات في الصدر.

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