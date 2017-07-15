المشهد اليمني الأول/

نفذ أهالي شهداء مجزرة مدينة عمال النظافة في سعوان وبعض منظمات المجتمع المدني بمشاركة وتنظيم الدائرة الحقوقية والقانونية لأنصار الله بالعاصمة صنعاء وقفة إحتجاجية بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة مدينة العمال في سعوان .

وطالب أهالي الشهداء بإنصاف الضحايا وعائلاتهم وإعادة حقوقهم وبناء منازلهم.

بدورها طالبت الدائرة الحقوقية والقانونية للمجلس السياسي لأنصار الله وفقا للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان بالعمل على دعم المسائلة، وعدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب .

وخلال الوقفة الإحتجاجية أكد أبناء الشهداء والجرحى في المجزرة الأليمة على مواصلة الصمود وأخذ الثأر من ممالك العدوان وأسياده .

وكان قد إرتكب العدوان السعودي الأأمريكي المجزرة في 13 يوليو 2015م، وراح ضحيتها أكثر من 75 شهيد وجريح.

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