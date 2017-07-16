المشهد اليمني الأول/

إعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أن الكارثة الإنسانية في اليمن «من صنع البشر»، مطالباً بالمساعدة على احتوائها.

وقال دوغريك للصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: «نحن نرى تفشي الأوبئة وانتشار الجوع واستهداف البنية التحتية في البلاد… إن الشعب اليمني يطلب المساعدة ولايمكن للأمم المتحدة أن تبقى على الهامش».

وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مناشدة المنظمة للمجتمع الدولي بالتحرك لاحتوء الكارثة في اليمن.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد اليمنيين المصابين بالكوليرا وصل إلى 313 ألف شخص، وتجاوز عدد الوفيات جراء المرض 1700 شخص.

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