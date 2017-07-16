المشهد اليمني الأول/

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي صباح اليوم الأحد 16 يوليو 2017م، غارات على مديرية باجل في محافظة الحديدة .

مصادر محلية أفادت للمشهد اليمني الأول شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3 غارات على مديرية باجل صباح اليوم .

ويواصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على المدن والأرياف اليمنية، ففي نهم شن 3 غارات، وفي صنعاء شن غارتان على قاعدة الديلمي .

وفي حجة شن 6 غارات على مديريتي حرض وميدي، أما في الجوف فقد شن 3 غارات على مديرية المتون كما إستهدف مزارع ومواشي المواطنين في مديرية المصلوب بغارتين .

إلى ذلك وفي تعز شن غارتان على منطقة الهاملي في مديرية موزع، وفي نجران شن 8 على موقع الطلعه، وفي جيزان شن غارتين على الحضيره.

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