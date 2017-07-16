في حضور أكاديمي وطلابي واسع جامعة صنعاء تحتضن ندوة ثقافية بعنوان: ” الصرخة وتأثيرها على واقع ومستقبل الأمة “
المشهد اليمني الأول | خاص
بمناسبة الذكرى السنوية لأسبوع الصرخة، أقامت الوحدة الأكاديمية ووحدة التعليم الخاص بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي صباح اليوم في كلية التجارة بجامعة صنعاء ندوة ثقافية بعنوان: ” الصرخة وتأثيرها على واقع ومستقبل الأمة “.
وقد ألقى القاضي عبدالوهاب المحبشي – مسؤول الدائرة الحقوقية عضو المجلس السياسي لأنصار الله – الورقة الأولى في الندوة والتي كانت تحت عنوان: (المرحلة التي تحرك فيها الشهيد القائد وبداية انطلاقة الشعار) وقد تطرق المحبشي فيها عن مدى وعي الشهيد القائد وادراكه للمخططات الأمريكية والاسرائيلية في المنطقة وكذلك تحدث عن استراتيجية المواجهة عبر الشعار والمقاطعة الاقتصادية واهميتها على الواقع، وتناولت الورقة الثانية: (منطلقات الشعار كعنوان للمشروع القرآني) ، ألقتها الأستاذة/ بشرى المحطوري – مدير عام المشاركة المجتمعية في وزارة التربية والتعليم – وقد اختتمت الندوة بالورقة الثالثة التي ألقاها الأستاذ/ خالد موسى – عضو رابطة علماء أهل اليمن – بعنوان: (معاني الشعار والاهداف التي يحققها الهتاف به في الواقع العملي)، كما تحدث في الندوة نائب عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور/ عبدالرحمن الضحياني في مداخله قصيره عن بداية انطلاق الشعار رغم المعاناة والحصار، وقد حضر الندوة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د/ عبدالله محمد الشامي ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني د/ خالد الحوالي، وكذلك ورئيس جامعة صنعاء أ.د/ فوزي الصغير، ونوابه والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات وقيادات من وزارتي التعليم العالي والتعليم الفني وعدد من الأكاديميين، وكذلك حضور طلابي مشرف.
كما صرح بعض الحضور للوسائل الاعلامية عن اهمية الصرخة في سبل المواجهة وتوعية الأمة عن الخطر الأمريكي الاسرائيلي على فكر وثقافة الأمة في هذه المرحلة ومالها من اهمية كبيرة وتأثير واسع في واقع الأمة وخصوصا اليمن التي تعاني من عدوان أممي و تحالف دولي تحت قيادة قوى الاستكبار العالمي على رأسها أمريكا واسرائيل وآل سعود واذنابهم من العرب.