المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما مباغتاً على مواقع أزلام العدوان المنافقين اليوم الأحد في مديرية الغيل بمحافظة الجوف .

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول، بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية باغتت مواقع أزلام العدوان المنافقين بهجوم مفاجئ .

وأكدت المصادر الواردة من هناك، تمكن الجيش واللجان من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف المنافقين، مشيرة لمصرع العديد منهم .

في سياق متصل وفي مديرية خب والشعف في نفس المحافظة دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة العدوان أسفل العقبة محققة إصابات مباشرة .

وأفادت المصادر العسكرية للمشهد اليمني الأول مصرع عدد من المنافقين من بينهم القيادي حمد خرفي واثنين من أبناءه وبزيه المنافق السدلان من آل هادي، كما لقي مصرعه كلاً من :

– حمد الأسدل

– محمد حمد الأسدل

– حسن حمد الأسدل

– معجب مجاهد الأسدل

وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية مؤخراً في الجوف من تأمين العديد من المناطق الإستراتيجية وطرد المنافقين منها وتكبيدهم خسائر فادحة .

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