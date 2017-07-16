المشهد اليمني الأول/
نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما مباغتاً على مواقع أزلام العدوان المنافقين اليوم الأحد في مديرية الغيل بمحافظة الجوف .
مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول، بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية باغتت مواقع أزلام العدوان المنافقين بهجوم مفاجئ .
وأكدت المصادر الواردة من هناك، تمكن الجيش واللجان من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف المنافقين، مشيرة لمصرع العديد منهم .
في سياق متصل وفي مديرية خب والشعف في نفس المحافظة دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة العدوان أسفل العقبة محققة إصابات مباشرة .
وأفادت المصادر العسكرية للمشهد اليمني الأول مصرع عدد من المنافقين من بينهم القيادي حمد خرفي واثنين من أبناءه وبزيه المنافق السدلان من آل هادي، كما لقي مصرعه كلاً من :
– حمد الأسدل
– محمد حمد الأسدل
– حسن حمد الأسدل
– معجب مجاهد الأسدل
وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية مؤخراً في الجوف من تأمين العديد من المناطق الإستراتيجية وطرد المنافقين منها وتكبيدهم خسائر فادحة .